Звезда сериала "Воронины" Борис Клюев серьезно заболел

Борис Клюев, народный артист России, болен: у него проблемы с легкими, сообщает ТАСС.
73-летний актер не ложился в больницу и находится дома.
"Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился", — цитирует Бориса Клюева источник.
Актер известен своими ролями в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "ТАСС уполномочен заявить...", сериале "Воронины" и других.
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