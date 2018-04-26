Звезда сериала "Воронины" Борис Клюев серьезно заболел

73-летний актер не ложился в больницу и находится дома.

"Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился", — цитирует Бориса Клюева источник.

Актер известен своими ролями в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "ТАСС уполномочен заявить...", сериале "Воронины" и других.