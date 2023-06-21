Российский блогер сравнил Галкина* и Пугачеву с наркоманами

Журналист и блогер Вадим Манукян заявил о зависимости Галкина* (признан иноагентом в РФ) и Пугачевой от азартных игр, сообщает РИА ФАН.

Манукян сказал, что потребность в особых развлечениях возникает у многих знаменитостей. Однако потакание этим потребностям вызывает у блогера лишь жалость.

Кто-то уходит с головой в игроманию, кто-то в разного рода развратные эксперименты. Лично я сравниваю таких людей с наркоманами. Мне их жаль", — отметил журналист.

Он также добавил, что обычные люди гораздо ценнее знаменитостей, которые просто не смогли пройти "испытание роскошью".

Ранее шоумену Галкину* не удалось оспорить статус иноагента. С таким требованием он обратился в Замоскворецкий суд Москвы. В результате иск отклонили.

*признан иностранным агентом на территории РФ