Российский миллиардер забрал семью и сбежал от проблем в Лондон

Известно, что банк "ФК Открытие", в котором идет санация, ранее потребовал через арбитраж признать недействительными ряд взаимосвязанных сделок с участием компаний O1 Group и применить последствия их недействительности.

Переезд Минца один из собеседников "Ведомостей" объяснил сложившейся с его бизнесом ситуацией. "Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", — пояснил он.

В настоящее время идут переговоры о продаже компании Минца кипрской фирме RT&I. Как уточняют источники, сделка может быть закрыта в срок от двух недель до нескольких месяцев. Сумма сделки не называется. В то же время рыночная стоимость портфеля компании составляет $4,23 млрд. С учетом остающихся на компании кредитов, стоимость снижается до $867,4. Таким образом, доля O1 Group в O1 Properties может оцениваться в примерно $616 млн. При этом, отмечает один из источников, одним из вариантов сделки является переход доли Минца в обмен на погашение долгов.

O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб., пишет издание. Долг был передан банком концерну "Россиум", который, в свою очередь, передал его на реструктуризацию RT&I, сообщил представитель "Россиума". Сама RT&I, по данным "Ведомостей", контролируется ООО "Бизнестраст", которым через ООО "Финэстейт" владеет Павел Ващенко, работавший в ГК "Регион".

Что известно о компании Минца

O1 Group — инвестиционная компания Минца, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в сферах недвижимости и финансов, сообщает РИА "Новости".

В феврале 2015 года O1 Group взяла кредит в МКБ на 106 миллионов евро, а затем в июне того же года еще один — на 9 миллиардов рублей. Залогом стали акции НПФ "Будущее" и "Телеком-Союз". В марте 2016 года кредит взяла ФГ "Будущее" — также под залог акций НПФ "Будущее" и приобретаемых бумаг НПФ "Уралсиб". Затем все залоги были трансформированы в залог акций ФГ "Будущее". При раскрытии информации по сделке продажи O1 Group был указан ее долг перед МКБ в размере около 25 миллиардов рублей.