Под давлением санкций миллиардер Дерипаска вышел из совета директоров компании Rusal

Напомним, что с 23 мая со своего поста отставлен гендиректор фирмы Александр Бурико. А с 28 июня из совета директоров компании Rusal должны выйти Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Гульжан Молдажанова, Екатерина Никитина, Ольга Машковская, Максим Соко и Дмитрий Афанасьев.

18 мая совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски. В конце апреля Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в компании до уровня менее 50%.

Эти решения последовало после того, как компании Дерипаски Rusal и En+ Group попали в санкционный список США.