Под давлением санкций миллиардер Дерипаска вышел из совета директоров компании Rusal

24 мая стало известно, что российских олигарх Олег Дерипаска покинул состав совета директоров собственной компании Rusal, сообщает RT. Об этом написано в заявлении компании для Гонконгской фондовой биржи.
Напомним, что с 23 мая со своего поста отставлен гендиректор фирмы Александр Бурико. А с 28 июня из совета директоров компании Rusal должны выйти Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Гульжан Молдажанова, Екатерина Никитина, Ольга Машковская, Максим Соко и Дмитрий Афанасьев.
18 мая совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски. В конце апреля Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в компании до уровня менее 50%.
Эти решения последовало после того, как компании Дерипаски Rusal и En+ Group попали в санкционный список США.
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