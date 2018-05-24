Итоги санкций. Из компании Дерипаски увольняются ведущие топ-менеджеры

Сегодня, 09:26.
Экономика

24 мая компания миллиардера Олега Дерипаски Rusal распространила на своем сайте информацию об увольнениях ведущих топ-менеджеров. Так с 23 мая со своего поста отставлен гендиректор фирмы Александр Бурико. Исполнять обязанности главы будет Евгений Никитин.

Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска.
Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска. Фото: government.ru.

Также собщается, что с28 июня из совета директоров компании Rusal должны выйти Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Гульжан Молдажанова, Екатерина Никитина, Ольга Машковская, Максим Соко и Дмитрий Афанасьев.

Интересно, что в феврале компания сообщила о кадровых изменениях: занимавшая должность финансового директора Александра Бурико стала гендиректором, а экс-гендиректор Владислав Соловьёв был назначен президентом "Русала", сменив на этом посту Олега Дерипаску, пишет life.ru.

Напомним, что ранее Минфин США в апреле ввел очередные санкции против 24 россиян, в том числе Дерипаски и принадлежащих ему компаний. Американским организациям запрещено сотрудничать с ними.

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