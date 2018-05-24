Итоги санкций. Из компании Дерипаски увольняются ведущие топ-менеджеры

24 мая компания миллиардера Олега Дерипаски Rusal распространила на своем сайте информацию об увольнениях ведущих топ-менеджеров. Так с 23 мая со своего поста отставлен гендиректор фирмы Александр Бурико. Исполнять обязанности главы будет Евгений Никитин.
Также собщается, что с28 июня из совета директоров компании Rusal должны выйти Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Гульжан Молдажанова, Екатерина Никитина, Ольга Машковская, Максим Соко и Дмитрий Афанасьев.
Интересно, что в феврале компания сообщила о кадровых изменениях: занимавшая должность финансового директора Александра Бурико стала гендиректором, а экс-гендиректор Владислав Соловьёв был назначен президентом "Русала", сменив на этом посту Олега Дерипаску, пишет life.ru.
Напомним, что ранее Минфин США в апреле ввел очередные санкции против 24 россиян, в том числе Дерипаски и принадлежащих ему компаний. Американским организациям запрещено сотрудничать с ними.
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