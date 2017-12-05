Российский учебник по астрономии рассказал о "раздвоенных копытах" Сталина

Представления автора об исторических событиях, стиль изложения и выводы вызвали недоумение у читателей, пишет Ura.ru.

Фотографии "Астрономии на пальцах" на своей странице в Twitter опубликовала Наталия Елисеева и написала: "Вот такой учебник астрономии гуляет по сети. И это, мать его, не фейк! Вопрос один: вы совсем с ума сошли? Чему вы учите наших детей?"

Камрады, настало время ада и Израиля. Вот такой учебник Астрономии гуляет по сети. И это, мать его, НЕ ФЕЙК! Для неверующих - скачайте учебник в Сети, там это все есть. Учебник издательства АСТ 2017 года.



Вопрос один: вы совсем с ума сошли? Чему вы учите наших детей? pic.twitter.com/cZYITfLxBf — Наталия Елисеева (@Angeouedemon) 4 декабря 2017 г.

Пользователей возмутило содержимое учебника.

На страницах книги можно найти такие утверждения:

"То есть главная заслуга Гагарина состояла в том, что он согласился рискнуть жизнью с шансом брошенной монетки 50:50. И это еще хорошо, собак вообще не спрашивали…"

"… Когда вождь наконец любезно освободил страну от своего присутствия, откинув раздвоенные копыта в сторону ада".

"Самое поразительное, что до сих пор находятся малоумные люди, которые говорят, будто кровавый диктатор Сталин был хорошим дяденькой и весьма заботился о народе и науке".

"Астрономия на сломанных пальцах“ — минимум научного, максимум личного политического мнения", — написал МАС. "Люди недоумевают, что с этим не так: мол, все же верно, называют вещи своими именами. Отвечаем: каким боком эта информация вообще нужна в книжке "Астрономия на пальцах?" — пишет Эль.

"Астрономию на пальцах" выпустило издательство АСТ. В книге 256 страниц, она написана "для детей и родителей, которые хотят объяснять детям". "Эта книга будет необычайно полезной, потому что она дает гораздо больше школьного курса — интереснее, развлекательнее… и проще!" — говорится в аннотации издательства.

Факт

Минобрнауки ввело "Астрономию" в число обязательных школьных предметов с учебного года 2017-2018. На сегодня в федеральный перечень входит только один учебник, который можно использовать на уроках — "Астрономия" для 11 класса издательства "ДРОФА".