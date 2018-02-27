Российское правительство выделит регионам 20 млрд рублей на увеличение МРОТ

"Схема предлагается следующая: из тех средств, которые сейчас зарезервированы в Резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января. Эта сумма составляет 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи субъектам", — сказал Топилин в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике.

По его словам, в общей сложности объем потребностей субъектов для увеличения МРОТ с 1 мая до 11 тыс. рублей составляет 31,8 млрд рублей. Таким образом, правительство покроет порядка двух третей от общих расходов субъектов на увеличение МРОТ, добавил министр, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму.