Алтайские осужденные зарабатывают в колониях не меньше МРОТ

Всего в учреждениях УИС края содержится 11 490 человек. Из них 5 196 человек — за совершение особо тяжких преступлений, 3 931 — тяжких, 862 — средней тяжести и 207 — небольшой тяжести. На учете состоят 13 308 человек — освободившихся, осужденных условно и ожидающих наказания.

В школах при колониях обучается 1545 осужденных, в училище — 979 человек.

В прошедшем году в ходе оперативно-режимных мероприятий при попытке незаконной доставки в учреждения УИС изъяли 142,2 тысячи рублей, 87 сотовых телефонов и 1,6 грамм наркотических средств. Предотвратили 34 попытки переброса вещей через ограждения запретных зон.

На базе ИК-5 провели эксперимент по внедрению новой модели организации служебной деятельности. В одной колонии раздельно отбывали наказание заключенные со строгими условиями содержания, средними и облегченными. Колонию оборудовали различными средствами видеоконтроля. Эту модель деятельности утвердили. В этом году аналогичный эксперимент проведут в другой колонии края.

За 2017 год сотрудники краевого УФСИН не допустили побегов из-под охраны, захватов заложников, тяжких преступлений и массовых беспорядков.