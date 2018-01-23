Алтайские заключенные сыграли в керлинг

Керлинг — самый молодой вид спорта в колонии. Спортивный инвентарь изготовили в центре трудовой адаптации осужденных, на ледовой площадке сделали разметку со стартовой линией и игровым "домом". Камни-биты для игры выполнили из дерева. От профессиональных соревнований отличался лишь размер площадки, сокращенный почти в четыре раза.

Поддержать команды пришли более 150 болельщиков. По решению судейской коллегии, команда состояла из четырех игроков, а периоды были сокращены с десяти до трех. В финал выходили три команды, набравшие наибольшее количество игровых баллов.

В игре победили спортсмены восьмого отряда. Немного им уступила команда десятого отряда, поднявшаяся на вторую ступеньку пьедестала. Третье место – у осужденных шестого отряда.