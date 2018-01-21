Около 200 российских спортсменов поедут на Олимпиаду-2018

В пятницу, 19 января, Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил ТАСС, что это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций.

Виталий Мутко,

вице-премьер правительства России:

Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек. Окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, женской команды по хоккею.

Также господин Мутко рассказал о создании рабочей группы, которую возглавил четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Скорее всего, именно он возглавит делегацию России на Играх в Южной Корее.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России и объявил о допуске на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане только тех спортсменов, которые будут соответствовать критериям "чистоты" МОК. Им разрешено выступать под нейтральным флагом. Вчера МОК почти на четверть сократил список допущенных на ОИ-2018 российских спортсменов, исключив из первоначального состава 111 человек.

А 21 января стало известно, какие российские фигуристы поедут в Пхёнчан. ТАСС сообщает, что это:

Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова - в женском одиночном катании,

Михаил Коляда и Дмитрий Алиев - в мужском,

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт - в соревнованиях спортивных пар,

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин - в танцах.