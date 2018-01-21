"Дуэль" российских фигуристок на Чемпионате Европы завершилась победой Загитовой

Второй результат показала чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, безоговорочный лидер фигурного катания в мире последних двух лет Евгения Медведева, которая пропустила часть сезона из-за травмы. Тройку призеров замкнула итальянка Каролина Костнер, тренереом которой является Алексей Мишин.

Еще одна россиянка Мария Сотскова остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой.

Ранее российские фигуристы заняли весь пьедестал почета в соревновании спортивных пар, мужчины взяли серебро и бронзу чемпионата, такой же результат - у танцевальных пар.