"Дуэль" российских фигуристок на Чемпионате Европы завершилась победой Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей чемпионата Европы в Москве. Для 15-летней спортсменки это золото континентального первенства стало первым в карьере.
«Р-Спорт» (19:44 19.01.2018) : Медведева и Загитова в пятницу вышли на вечернюю тренировку на ЧЕ Только россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова из сильнейшей разминки выступающих на чемпионате Европы фигуристок вышли на тренировку вечером в пятницу. По итогам короткой программы одиночниц, прошедшей в московском ледовом дворце «Мегаспорт» в четверг, на чемпионате Европы лидирует Загитова, имея в активе 80,27 балла. На второй позиции двукратная чемпионка мира Медведева (78,57), на третьей – итальянка Каролина Костнер (78,30), на четвертой – россиянка Мария Сотскова (68,70). Вечером фигуристки провели вторую официальную тренировку за день. Медведева и Загитова сделали много прыжковых каскадов, в том числе и из четырех тройных прыжков. За две тренировки обе фигуристки сделали по одной помарке – Медведева однажды не слишком хорошо выехала со стартового флипа, из-за чего не добавила к нему тройной тулуп. Загитова один раз допустила степ-аут. На первой тренировке, прошедшей днем, уверенно выглядели все три российские участницы чемпионата. Медведева во время проката программы сделала каскад «3-3-3» вместо классического «3-3» и за все время тренировочной сессии не допустила ни одной заметной ошибки. Загитова выглядела аналогично, особое внимание спортсменка уделила отработке второго каскадного риттбергера, чтобы свести риск своего основного элемента «тройной лутц — тройной риттбергер» к минимуму. Сотскова чисто исполняла прыжки на дневной тренировке, однако во время проката под музыку программы решила обойтись без прыжковых элементов. Source: https://rsport.ria.ru/figure_skating/... Tags | #EvgeniaMedvedeva #ЕвгенияМедведева #AlinaZagitova #АлинаЗагитова #FigureSkating #ФигурноеКатание #Europeans2018 #EC2018 #ЧЕ2018 #ЧемпионатЕвропы2018 #EuropeanFigureSkatingChampionships2018 #EuroFigure #EuroFigure2018 #EuropeanChampionships2018@evgeniamedvedevavk
Второй результат показала чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, безоговорочный лидер фигурного катания в мире последних двух лет Евгения Медведева, которая пропустила часть сезона из-за травмы. Тройку призеров замкнула итальянка Каролина Костнер, тренереом которой является Алексей Мишин.
Еще одна россиянка Мария Сотскова остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой.
Ранее российские фигуристы заняли весь пьедестал почета в соревновании спортивных пар, мужчины взяли серебро и бронзу чемпионата, такой же результат - у танцевальных пар.
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