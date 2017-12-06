Российское правительство запретило класть бюджетные деньги на депозит

Правительство РФ опубликовало новые правила предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям.
В частности, они запрещают компаниям складывать полученные средства на депозит. Ранее эту практику критиковали Счетная палата и Минфин, как мешающую достижению целей государства по инвестициям.
Помимо этого, правительство запретило покупать на выделенные средства валюту, кроме особых случаев, и перечислять их в уставные капиталы других организаций.
Госкорпорации законодательно не являются коммерческими организациями, поэтому извлечение прибыли не является их основной целью.
Тем более, что субсидии, по оценке Минфина, и так искажают конкурентную среду, поэтому ведомство планирует их оптимизировать. Причем это касается как прямых субсидий, часто маскирующих низкую операционную эффективность, так и неявных, предоставляемых под видом налоговых льгот и освобождений, пишет polit.ru.
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