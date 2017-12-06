Российское правительство запретило класть бюджетные деньги на депозит

В частности, они запрещают компаниям складывать полученные средства на депозит. Ранее эту практику критиковали Счетная палата и Минфин, как мешающую достижению целей государства по инвестициям.

Помимо этого, правительство запретило покупать на выделенные средства валюту, кроме особых случаев, и перечислять их в уставные капиталы других организаций.

Госкорпорации законодательно не являются коммерческими организациями, поэтому извлечение прибыли не является их основной целью.

Тем более, что субсидии, по оценке Минфина, и так искажают конкурентную среду, поэтому ведомство планирует их оптимизировать. Причем это касается как прямых субсидий, часто маскирующих низкую операционную эффективность, так и неявных, предоставляемых под видом налоговых льгот и освобождений, пишет polit.ru.