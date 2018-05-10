Россию ждет катастрофический дефицит кадров

Общая нехватка инженеров в зоне ЕМЕА, куда входят Европа (включая Россию), Ближний Восток и Африка, к 2030 году достигнет 14,3 миллиона человек. Первыми с этой проблемой уже к 2020 году столкнутся США, Япония, Франция, Германия и Австралия. Россия некоторое время сможет справляться с ситуацией за счет особенностей своей экономики. Но затем ей тоже придется решать проблему поиска 2,8 миллиона квалифицированных кадров, без которых убытки составят порядка 300 миллиардов долларов, пишет ura.ru.

Российские компании уже сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, отмечают опрошенные Ридус эксперты. Особенно заметно это в сферах здравоохранения и науки.

Проблему специалисты видят в том, что долгое время инженерные специальности были непрестижны из-за низких зарплат. Кроме того, российская система образования не успевает подстраиваться под мировые тренды и современные технологии.