Россию ждет катастрофический дефицит кадров

К 2030 году все европейские страны столкнутся с дефицитом специалистов. Но если Германия, где эта проблема стоит особенно остро, сможет решить ее за счет мигрантов, то России эксперты предрекают колоссальные убытки, пишет РБК.
Общая нехватка инженеров в зоне ЕМЕА, куда входят Европа (включая Россию), Ближний Восток и Африка, к 2030 году достигнет 14,3 миллиона человек. Первыми с этой проблемой уже к 2020 году столкнутся США, Япония, Франция, Германия и Австралия. Россия некоторое время сможет справляться с ситуацией за счет особенностей своей экономики. Но затем ей тоже придется решать проблему поиска 2,8 миллиона квалифицированных кадров, без которых убытки составят порядка 300 миллиардов долларов, пишет ura.ru.
Российские компании уже сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, отмечают опрошенные Ридус эксперты. Особенно заметно это в сферах здравоохранения и науки.
Проблему специалисты видят в том, что долгое время инженерные специальности были непрестижны из-за низких зарплат. Кроме того, российская система образования не успевает подстраиваться под мировые тренды и современные технологии.
"Большинство профессий устарело, многие профессии поменяли специфику, а система образования продолжает выпускать специалистов по старым правилам", — поясняет эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.