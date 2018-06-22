Роструд рекомендовал сократить рабочий день

"Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа", — говорится в сообщении.

В Роструде также напомнили об обязанности работодателя обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда, пишет "Росбалт". В том числе, в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха и следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.