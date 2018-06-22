Роструд рекомендовал сократить рабочий день

В связи с жаркой погодой Роструд рекомендовала работодателям сократить рабочий день своим сотрудникам, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа", — говорится в сообщении.
В Роструде также напомнили об обязанности работодателя обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда, пишет "Росбалт". В том числе, в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха и следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.