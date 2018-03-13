Руководитель хоккейного клуба "Динамо-Алтай" хочет вложиться в ледовый дворец в Рубцовске

Согласно документу, концессионер будет обязан построить объект за два года. Из бюджета Алтайского края на строительство объекта выделят не более 115 млн рублей.

На данный момент в министерство поступило одно предложение от компании "Арена". По данным "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем фирмы с долей 70% указан алтайский предприниматель Михаил Дроздов. Он является руководителем и совладельцем хоккейного клуба "Динамо Алтай" и ледового дворца "Динамо" им. Ю. Карандина в Барнауле, где выступает команда.

Компания "Арена" предложила вложить в строительство комплекса в Рубцовске 98 млн рублей собственных средств. Итоги конкурса подведут в конце апреля. Власти планируют начать подготовку к строительству ледового комплекса в 2018 году.