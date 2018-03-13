Руководитель хоккейного клуба "Динамо-Алтай" хочет вложиться в ледовый дворец в Рубцовске

Сегодня, 08:54.
Экономика

Министерство экономического развития Алтайского края объявило конкурс на строительство и эксплуатацию ледового комплекса в Рубцовске. Концессионное соглашение с подрядчиком будет заключено на десять лет, пишет "Коммерсант".

Ледовый дворец в Барнауле назвали в честь известного хоккейного арбитра.
Ледовый дворец в Барнауле назвали в честь известного хоккейного арбитра. Фото: Пресс-служба ХК "Динамо-Алтай".

Согласно документу, концессионер будет обязан построить объект за два года. Из бюджета Алтайского края на строительство объекта выделят не более 115 млн рублей.

На данный момент в министерство поступило одно предложение от компании "Арена". По данным "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем фирмы с долей 70% указан алтайский предприниматель Михаил Дроздов. Он является руководителем и совладельцем хоккейного клуба "Динамо Алтай" и ледового дворца "Динамо" им. Ю. Карандина в Барнауле, где выступает команда.

Компания "Арена" предложила вложить в строительство комплекса в Рубцовске 98 млн рублей собственных средств. Итоги конкурса подведут в конце апреля. Власти планируют начать подготовку к строительству ледового комплекса в 2018 году.

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