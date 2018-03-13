Руководитель хоккейного клуба "Динамо-Алтай" хочет вложиться в ледовый дворец в Рубцовске

Министерство экономического развития Алтайского края объявило конкурс на строительство и эксплуатацию ледового комплекса в Рубцовске. Концессионное соглашение с подрядчиком будет заключено на десять лет, пишет "Коммерсант".
Согласно документу, концессионер будет обязан построить объект за два года. Из бюджета Алтайского края на строительство объекта выделят не более 115 млн рублей.
На данный момент в министерство поступило одно предложение от компании "Арена". По данным "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем фирмы с долей 70% указан алтайский предприниматель Михаил Дроздов. Он является руководителем и совладельцем хоккейного клуба "Динамо Алтай" и ледового дворца "Динамо" им. Ю. Карандина в Барнауле, где выступает команда.
Компания "Арена" предложила вложить в строительство комплекса в Рубцовске 98 млн рублей собственных средств. Итоги конкурса подведут в конце апреля. Власти планируют начать подготовку к строительству ледового комплекса в 2018 году.
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