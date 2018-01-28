С Алтая на Чемпионат мира. Запускают прямой авиарейс Барнаул-Казань

В столице Татарстана, где, в том числе, этим летом пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, решили открыть прямое авиационное сообщение с Барнаулом. Об этом сообщает агентство "Татар-информ".
Руководство республики подало в Росавиацию заявку на софинансирование по 24 маршрутам. Среди этих маршрутов, которые планирую открыть в 2018 году, будут рейсы не только на Алтай, но и в Ярославль, Тюмень и Астрахань
По словам главы республиканского мининдортранса Ленара Сафина, Росавиация уже включила в перечень субсидируемых маршрутов 12 направлений, софинансируемых Татарстаном.
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