С Алтая на Чемпионат мира. Запускают прямой авиарейс Барнаул-Казань

Руководство республики подало в Росавиацию заявку на софинансирование по 24 маршрутам. Среди этих маршрутов, которые планирую открыть в 2018 году, будут рейсы не только на Алтай, но и в Ярославль, Тюмень и Астрахань

По словам главы республиканского мининдортранса Ленара Сафина, Росавиация уже включила в перечень субсидируемых маршрутов 12 направлений, софинансируемых Татарстаном.