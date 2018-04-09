Россиянам придется платить больше за коммуналку

Коммунальные платежи в России повысятся с 1 июля в среднем на 4% по стране, пишут "Известия".
Это будет одно из самых маленьких повышений показателя за последние годы, заявил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
За изменением тарифов внимательно следит Федеральная антимонопольная служба. "У ФАС есть региональные представительства на территории каждого субъекта", — рассказал Мень. По его словам, общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране.
Министр также пояснил, что с федерального уровня нет вмешательства в установление цен на жилищные услуги — это рыночные отношения между жителями дома и УК или ТСЖ, пишет ura.ru.
Однако Минстрой разрабатывает методическое пособие по основным услугам, чтобы муниципалитеты и все участники рынка опирались на них и не было в одинаковых домах в регионе разной стоимости жилищных услуг. С этим документом собственник сможет обратиться в руководство УК и спросить, откуда такое ценообразование, потребовать снижения стоимости, если она завышена.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить предельные параметры жилищных платежей и "отцепить" управляющие компании от финансовых потоков. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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