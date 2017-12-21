Путин предложил "отцепить" управляющие компании от финансовых потоков

Президент РФ Владимир Путин предложил установить предельные параметры жилищных платежей и "отцепить" управляющие компании от финансовых потоков. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Хотел бы остановиться еще на одной теме, которая волнует людей и прозвучала на недавней пресс-конференции. Речь идет о росте тарифов в системе ЖКХ, а именно об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья. Мы же говорили с вами неоднократно об этом. Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже следует навести. Установить предельные параметры изменения жилищных платежей и, как договаривались, отцепить управляющие компании от управления финансовыми потоками.
Эту тему затронул еще в начале ноября в интервью Business FM министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По его словам, если жильцы многоквартирных домов смогут заключать договоры об оплате за жилищно-коммунальные услуги напрямую, многим управляющим компаниям придется уйти с рынка.
Михаил Мень,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:
— По нашим оценкам, порядка 30% управляющих компаний могут уйти с рынка, и мы это оцениваем, скорее, положительно, потому что это как раз те управляющие компании, которые зарабатывали не на управлении жильем, а которые зарабатывали на управлении деньгами, которые собраны с населения и должны были как в футболе, в одно касание, идти ресурсоснабжающим организациям. К сожалению, все это происходило таким образом, что накопилась задолженность порядка 250 млрд рублей.
Возможно, управляющие компании будут только рады, если платежи будут идти напрямую.
Андрей Кузнецов,
глава группы компаний МАТОРИН:
— Если бы перед тем, как это говорить, кто-то позвонил бы хотя бы в пять-десять управляющих компаний и позвонил бы ресурсоснабжающим организациям, и спросил бы: "Кому эти нововведения будут выгодны?", то вот лично я, подняв обе руки вверх, сказал бы: "Конечно, давайте, быстрее", потому что нам, на самом деле, невыгодно собирать эти деньги. Мы от них страдаем, мы от них теряем только. А у ресурсоснабжающих организаций, им-то как раз не хочется, чтобы что-то менялось. Они столкнутся с абонентами, которые им будут платить очень плохо. Они будут в реальности вместо того, чтобы с одной управляющей организации требовать деньги будут с тысячи абонентов требовать. И они главные, кто от этого пострадают, поэтому в этом вопросе демонизировать управляющие организации, ну, конечно, привыкли все, да, и можно, наверное, это делать. Мы готовы даже это терпеть лишь бы эту норму быстрее ввели.
Законопроект о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате за жилищно-коммунальные услуги напрямую с ресурсоснабжающими организациями Госдума приняла в первом чтении. Вполне вероятно, что законопроект окончательно будет принят уже в эту сессию.
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