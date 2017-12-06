В Барнауле несколько квартир в аварийном доме залило кипятком. Фото: Игорь Зыкин в vk.com/barneos22. В Барнауле несколько квартир в аварийном доме залило кипятком. Фото: Игорь Зыкин в vk.com/barneos22. В Барнауле несколько квартир в аварийном доме залило кипятком. Фото: Игорь Зыкин в vk.com/barneos22.

Из-за прорыва труб в двухэтажном доме горячей водой залило две квартиры. Они находятся на втором этаже.

После аварии в квартире №15 в двух комнатах обрушился потолок. Жильцы дома рассказали, что аварийная служба ехала к ним 40 минут. После того, как воду перекрыли, она продолжала течь с потолка. В момент аварии в комнате был ребенок.

По словам Евгении Бутаковой, дежурной по Октябрьскому району, аварийный дом снесут, а жителям найдут новые квартиры. Пока люди будут искать жилье, расходы за аренду возместит администрация, пишет портал "Политсибру".

Евгений Штоппель, главный инженер управляющей компании "ЖЭУ № 6 Октябрьского района", сообщил, что работники аварийной службы приехали на место аварии в течение часа и перекрыли воду. Он опроверг слова жильцов об обрушении потолка. Он рассказал, что в одной из комнат обрушилось потолочное покрытие из гипсокартона, а в другой произошло провисание натяжного потолка, сообщает "Банкфакс".