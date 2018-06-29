С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКХ

Самый высокий рост размера платы за ЖКХ произойдет в Якутии и Санкт-Петербурге — 6%, чуть меньше в Кемеровской области и Башкирии — 5,9%, в Москве, Кировской и Новгородской областях — 5,5%, а самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3%, пишет РИА Новости.

Тарифы на коммунальные услуги — электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию — регулярно повышают с 2012 года.

Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля, пишет znak.com.

С конца мая в России начала действовать новая, более информативная форма платежного документа, утвержденная приказом Минстроя. Теперь ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из платы за коммунальные услуги перенесены в плату за содержание.

Отдельно прописаны сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга.

Также в квитанции теперь обязательно должны содержаться сведения об идентификаторе платежного документа и едином лицевом счете, которые отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.