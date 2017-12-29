Сахалинская медсестра публиковала в сети селфи с беспомощными пациентами реанимации

Минздрав Сахалинской области инициировал проверку в отношении медсестры областной клинической больницы после того, как предметом гласности стали фотографии тяжелобольных пациентов, которые она выкладывала в социальные сети. сообщает РИА Новости.
Местные СМИ сообщили, что она вела съемку в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии, а затем публиковала фотографии с оскорбительными комментариями. Она утверждала, что врачи лечат не всех пациентов, а только тех, кого хотят.
"Министр жестко осудил поведение медицинского работника, снимающего и комментирующего лечебный процесс в Сахалинской областной клинической больнице. Объектом бесцеремонного обращения стали беспомощные люди, подключенные к аппаратам для поддержания жизнедеятельности. Над их выхаживанием и возвращением к жизни трудятся десятки человек, профессионалов, сутками напролет следящими за параметрами здоровья, готовыми в любой момент к экстремальной ситуации, к оперативной деятельности, к любым необходимым действиям для спасения жизни", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Сахалинской области, пишет polit.ru.
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