Сахалинская медсестра публиковала в сети селфи с беспомощными пациентами реанимации

Местные СМИ сообщили, что она вела съемку в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии, а затем публиковала фотографии с оскорбительными комментариями. Она утверждала, что врачи лечат не всех пациентов, а только тех, кого хотят.

"Министр жестко осудил поведение медицинского работника, снимающего и комментирующего лечебный процесс в Сахалинской областной клинической больнице. Объектом бесцеремонного обращения стали беспомощные люди, подключенные к аппаратам для поддержания жизнедеятельности. Над их выхаживанием и возвращением к жизни трудятся десятки человек, профессионалов, сутками напролет следящими за параметрами здоровья, готовыми в любой момент к экстремальной ситуации, к оперативной деятельности, к любым необходимым действиям для спасения жизни", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Сахалинской области, пишет polit.ru.