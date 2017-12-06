Самая красивая девочка в мире живет в России

Девочка покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами, пишет The Daily Mail.

💕💕💕 Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Дек 5 2017 в 7:57 PST

Князеву сравнили с французской моделью Тилан Блондо, которая в прошлом считалась самым красивым в мире ребенком в возрасте шести лет и стала самой молодой моделью французского Vogue.

Сейчас Настя работает моделью, а за ее Instagram следит более 500 тысяч подписчиков, пишет "Росбалт". Информацию о девочке в Instagram выкладывает ее мама.