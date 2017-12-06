Самая красивая девочка в мире живет в России

Шестилетняя россиянка Анастасия Князева стала "самой красивой девочкой в мире" по версии британских СМИ.
Девочка покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами, пишет The Daily Mail.
Князеву сравнили с французской моделью Тилан Блондо, которая в прошлом считалась самым красивым в мире ребенком в возрасте шести лет и стала самой молодой моделью французского Vogue.
Сейчас Настя работает моделью, а за ее Instagram следит более 500 тысяч подписчиков, пишет "Росбалт". Информацию о девочке в Instagram выкладывает ее мама.
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