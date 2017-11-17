Голосуем! В Барнауле пройдет финал конкурса "Маленькая Мисс 2017"

26 ноября в 13:00 в баре-ресторане "Опера" пройдет финал детского конкурса "Маленькая Мисс Барнаула 2017". 12 самых красивых и талантливых девочек будут бороться за почетный титул и корону победительницы.
Участницами от 5 лет до 13 лет. Все они прошли профессиональную подготовку к конкурсу. Девочки посетили мастер-класс в салоне красоты, уроки по актерскому мастерству, основам стиля и дефиле, а также тренинги личностного роста. Они научились хорошим манерам, умению себя держать и танцевать, а также поучаствовали в фотосессии.
В финале девочки продемонстрируют коллекции модной одежды и поучаствуют в конкурсах. Гости увидят выступления лучших артистов города.
Все участницы получат титулы, подарки и призы от партнеров. Победительнице дадут корону, титул и право представлять Барнаул на финалах российских конкурсов красоты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.