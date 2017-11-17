Голосуем! В Барнауле пройдет финал конкурса "Маленькая Мисс 2017"

Принцессы. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Анастасия Куприенко. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Арина Лобасова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Арина Старцева. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Арина Шиляева. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Вера Шиляева. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Виталина Шефер. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Дарья Жданова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Диана Досумбекова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Екатерина Жгун. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Злата Баранова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Мэри Хачатрян. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Таисия Курдюмова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.

Участницами от 5 лет до 13 лет. Все они прошли профессиональную подготовку к конкурсу. Девочки посетили мастер-класс в салоне красоты, уроки по актерскому мастерству, основам стиля и дефиле, а также тренинги личностного роста. Они научились хорошим манерам, умению себя держать и танцевать, а также поучаствовали в фотосессии.

В финале девочки продемонстрируют коллекции модной одежды и поучаствуют в конкурсах. Гости увидят выступления лучших артистов города.

Все участницы получат титулы, подарки и призы от партнеров. Победительнице дадут корону, титул и право представлять Барнаул на финалах российских конкурсов красоты.