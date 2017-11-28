Самая красивая медсестра в мире живет на Тайване

Сегодня, 17:19.
Жизнь

Мужчины притворяются больными ради встречи с медсестрой Нин Чэнь из тайваньской стоматологии, сообщил австралийский новостной портал News.com.

Статуэтка медсестры.
Статуэтка медсестры. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

25-летняя девушка прославилась на Тайване после того, как выложила в Instagram снимки в розовом медицинском халате.

Ее фото разошлись по сети, а восторженные поклонники начали писать, что она самая красивая медсестра на свете.

Чэнь не скрывает, что ей очень приятно внимание, несмотря на наличие у нее молодого человека. Вся ситуация кажется ей забавной. "Не могу поверить, что они считают меня самой красивой медсестрой на свете. Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят", — призналась она. Чэнь добавила, что очень любит свою работу, а больше всего ей нравится отбеливать пациентам зубы.

В Тайване специально пытаются подбирать дружелюбных и симпатичных медсестер в стоматологии, чтобы клиенты меньше нервничали во время похода к зубному врачу, пишет Lenta.ru.

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