Самая красивая медсестра в мире живет на Тайване

25-летняя девушка прославилась на Тайване после того, как выложила в Instagram снимки в розовом медицинском халате.

Публикация от 陳甯揎 (@n_nxd) Май 5 2017 в 5:23 PDT

Ее фото разошлись по сети, а восторженные поклонники начали писать, что она самая красивая медсестра на свете.

Чэнь не скрывает, что ей очень приятно внимание, несмотря на наличие у нее молодого человека. Вся ситуация кажется ей забавной. "Не могу поверить, что они считают меня самой красивой медсестрой на свете. Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят", — призналась она. Чэнь добавила, что очень любит свою работу, а больше всего ей нравится отбеливать пациентам зубы.

В Тайване специально пытаются подбирать дружелюбных и симпатичных медсестер в стоматологии, чтобы клиенты меньше нервничали во время похода к зубному врачу, пишет Lenta.ru.