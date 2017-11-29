Сбербанк предупредил о росте числа попыток взломов банкоматов

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов подтвердил RNS увеличение числа попыток взлома банкоматов банка перед Новым годом.
Однако он отметил, что число попыток, равно как и удачных взломов, сократилось по сравнению с прошлым годом в два раза.
"Мы фиксируем сегодня некий повышенный интерес преступного сообщества к нашим устройствам самообслуживания. И он не соответствует показателям прошлого года, но по сравнению с летом мы фиксируем повышенный фон. Сегодня мы видим, перед Новым годом, видимо", — отметил Кузнецов.
Он также разграничили попытки и успешные покушения на взлом. По словам Кузнецова, число успешных взломов также уменьшилось, их количество фиксируется приблизительно 1 к 7.
Замначальника Главного управления по безопасности и защите информации (ГУБиЗИ) Банка России Артем Сычев ранее прогнозировал оживление мошенников перед Новым годом. Он связал их активность с увеличением денежных потоков в конце года и желанием жуликов отметить праздник, пишет polit.ru.
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