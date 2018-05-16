Счетная палата сообщила о нарушениях в "оборонке и космосе" на 1,3 трлн рублей

Объем выявленных нарушений в бюджетной системе в прошлом году вырос вдвое: в 2017 году государственный аудит выявил нарушений на 1,87 трлн руб. (в 2016 году этот показатель составлял 965,8 млрд руб.), говорится в ежегодном докладе Счетной палаты, пишет РБК.
Растет и число самих нарушений — с 3,8 тыс. в 2016 году до 6,5 тыс. в 2017. Объем бюджетных средств "с признаками нецелевого или неэффективного использования" (за частью таких нарушений может стоять коррупция или воровство) составил около 40 млрд руб., или 2% от общего объема финансовых нарушений, следует из данных Счетной палаты.
Из 1,87 трлн руб. нарушений больше всего проблем было связано с ведением бухгалтерской отчетности (813,6 млрд руб.). На формирование и исполнение бюджетов пришлось нарушений на 599 млн руб., 118,4 млн руб. связано с госзакупками. В разбивке по отраслям большинство нарушений оказались связаны с космической промышленностью и оборонным сектором.
Самые масштабные нарушения при расходовании бюджетных средств в 2017 году, по данным Счетной палаты, были связаны с космической отраслью: там установлен 151 факт нарушений на сумму 785,5 млрд руб.
При этом основная часть проблем с расходами в космической отрасли относится к деятельности ликвидационной комиссии Федерального космического агентства — по итогам проверки мероприятий по упразднению агентства и передаче его имущества в госкорпорацию "Роскосмос" были выявлены нарушения на общую сумму 627,4 млрд руб, пишет "Росбалт".
Нарушения при расходовании средств на национальную оборону, включая неэффективное использование федеральных и иных ресурсов, в 2017 году составили в общей сложности 544,5 млрд руб., утверждают в Счетной палате.
Доклад аудиторы подготовили накануне смены руководителя ведомства.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.