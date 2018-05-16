Счетная палата сообщила о нарушениях в "оборонке и космосе" на 1,3 трлн рублей

Растет и число самих нарушений — с 3,8 тыс. в 2016 году до 6,5 тыс. в 2017. Объем бюджетных средств "с признаками нецелевого или неэффективного использования" (за частью таких нарушений может стоять коррупция или воровство) составил около 40 млрд руб., или 2% от общего объема финансовых нарушений, следует из данных Счетной палаты.

Из 1,87 трлн руб. нарушений больше всего проблем было связано с ведением бухгалтерской отчетности (813,6 млрд руб.). На формирование и исполнение бюджетов пришлось нарушений на 599 млн руб., 118,4 млн руб. связано с госзакупками. В разбивке по отраслям большинство нарушений оказались связаны с космической промышленностью и оборонным сектором.

Самые масштабные нарушения при расходовании бюджетных средств в 2017 году, по данным Счетной палаты, были связаны с космической отраслью: там установлен 151 факт нарушений на сумму 785,5 млрд руб.

При этом основная часть проблем с расходами в космической отрасли относится к деятельности ликвидационной комиссии Федерального космического агентства — по итогам проверки мероприятий по упразднению агентства и передаче его имущества в госкорпорацию "Роскосмос" были выявлены нарушения на общую сумму 627,4 млрд руб, пишет "Росбалт".

Нарушения при расходовании средств на национальную оборону, включая неэффективное использование федеральных и иных ресурсов, в 2017 году составили в общей сложности 544,5 млрд руб., утверждают в Счетной палате.

Доклад аудиторы подготовили накануне смены руководителя ведомства.