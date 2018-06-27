Счетная палата выявила НПФ, которые неправильно выплачивали пенсии

Они назначали единовременные выплаты вместо положенной пожизненной пенсии: при небольшом счете застрахованного лица это выгодно НПФ.

Согласно действующему законодательству, пенсионные накопления выплачиваются единовременно в случае, если размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости. Если этот барьер превышен, то пенсия выплачивается ежемесячно.

С 2014 по 2017 год проверенными НПФ было назначено 182 тысячи пенсионных выплат, из которых 172 тысячи являются единовременными, рассказал аудитор Счетной палаты Владимир Катренко, пишет znak.com.

"В целом это связано с незначительным объемом пенсионных накоплений граждан. Так, средний размер единовременной выплаты составляет от 10 тысяч до 40 тысяч рублей", — приводит издание его слова.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что сейчас только 11% счетов по ОПС "достигли той суммы, которая предполагает ежемесячные пенсионные выплаты при выходе на пенсию".