Сергей Дугин: ураган доказал правильность вырубки старых деревьев в Барнауле

Глава администрации города сообщил, что на месте аварийных деревьев уже высадили больше 2 тысяч 700 новых зеленых насаждений.

Однако, по мнению властей, в Барнауле еще остаются деревья, которые таят в себе угрозу обрушения. Глава администрации города поручил работникам городских служб лучше выявлять старые деревья.

"Реновацию обязательно будем продолжать, старые деревья необходимо своевременно убирать с улиц, чтобы избежать несчастных случаев", — добавил Сергей Дугин.

Массовая вырубка деревьев летом и осенью этого года в центре города вызвала широкий резонанс и зачастую — недовольство. ALtapress.ru писал, что несколько десятков барнаульцев 28 августа вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.