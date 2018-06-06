Сергей Розбах откроет в Барнауле третью "Пожарку"

Ремонт в здании начнется в сентябре, а для посетителей его откроют в районе Нового года. На первом этаже будет работать "Пожарка" на 250 посадочных мест, на втором — банкет-холл. Также рядом с заведением организуют летнюю веранду.

Сергей Розбах,

предприниматель, владелец заведений общепита в Барнауле:

— Я полностью уверен в концепции "Пожарки". Она доказывает свою актуальность с 2005 года и, думаю, что будет успешной в районе новостроек.

Предприниматель отмечает, что район новостроек обеспечит ему достаточный поток посетителей: "Здесь работает "Шашлыкофф" и там всегда много гостей".

Розбах рассказал, что вышел на финишную прямую по подготовке франшизы "Пожарки" к продаже. В ближайшее время ее смогут приобрести предприниматели других городов. "Для Барнаула достаточно трех таких гриль-баров", — отметил он.

Кто такой Сергей Розбах

Сергей Розбах — предприниматель, владеющий в Барнауле несколькими заведениями общепита. Горожане до сих пор помнят его "Мехико". Кроме "Пожарки", он управлял лаунж-баром "Кефир", а также недавно открыл ресторан кавказской кухни "Пили-Швили". Розбах — брат известного в Алтайском крае предпринимателя Анатолия Банных, который погиб в 2017 году в авиакатастрофе.