Сергей Розбах откроет в Барнауле третью "Пожарку"

Предприниматель Сергей Розбах откроет третий гриль-бар "Пожарка" в Барнауле на Взлетной, 33. Он рассказал altapress.ru, что давно искал подходящее помещение в районе новостроек и недавно приобрел банкет-холл "Этажи".
Ремонт в здании начнется в сентябре, а для посетителей его откроют в районе Нового года. На первом этаже будет работать "Пожарка" на 250 посадочных мест, на втором — банкет-холл. Также рядом с заведением организуют летнюю веранду.
Сергей Розбах,
предприниматель, владелец заведений общепита в Барнауле:
— Я полностью уверен в концепции "Пожарки". Она доказывает свою актуальность с 2005 года и, думаю, что будет успешной в районе новостроек.
Предприниматель отмечает, что район новостроек обеспечит ему достаточный поток посетителей: "Здесь работает "Шашлыкофф" и там всегда много гостей".
Розбах рассказал, что вышел на финишную прямую по подготовке франшизы "Пожарки" к продаже. В ближайшее время ее смогут приобрести предприниматели других городов. "Для Барнаула достаточно трех таких гриль-баров", — отметил он.
Кто такой Сергей Розбах
Сергей Розбах — предприниматель, владеющий в Барнауле несколькими заведениями общепита. Горожане до сих пор помнят его "Мехико". Кроме "Пожарки", он управлял лаунж-баром "Кефир", а также недавно открыл ресторан кавказской кухни "Пили-Швили". Розбах — брат известного в Алтайском крае предпринимателя Анатолия Банных, который погиб в 2017 году в авиакатастрофе.
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