Владелец барнаульского гриль-бара "Пожарка" собирается развивать сеть через франшизу

Владелец "Пожарки" Сергей Розбах собирается развивать сеть гриль-баров через франшизные проекты. Сейчас он "упаковывает" концепцию для продажи и уверен в ее успехе в других городах. "Если "Пожарка" популярна в Барнауле, она состоится и в других городах России", — рассказал предприниматель altapress.ru.
Концепции "Пожарки" 13 лет. В Барнауле работают две точки: в ТЦ "Проспект" и на Горе. Они оформлены в стиле пожарной части. Здесь предлагают популярные блюда: пиццу, пасту, гриль, пиво. Средний чек за ланч — 200-250 рублей.
Предприниматель рассказал, что концепция потенциально интересна для российского рынка. Ее уже пытались тиражировать в других городах, например, Екатеринбурге, но он отстоял свое право развивать ее.
Сергей Розбах,
владелец гриль-бара "Пожарка":
— Я зарегистрировал торговый знак и "Пожарки" зайдут в другие города. Уверен, что эти бары будут успешными, потому что они рентабельны в Барнауле, где слабо развита культура отдыха в ресторанах.
В Барнауле "Пожарки" останутся под управлением Розбаха. В ближайшее время он планирует обновить интерьер ресторана в ТОЦ "Проспект".
Также предприниматель открыл ресторан кавказской кухни "Пили-швили". В полную силу заведение заработает примерно через месяц.
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