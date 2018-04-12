Владелец барнаульского гриль-бара "Пожарка" собирается развивать сеть через франшизу

Сегодня, 14:12.
Потребитель

Владелец "Пожарки" Сергей Розбах собирается развивать сеть гриль-баров через франшизные проекты. Сейчас он "упаковывает" концепцию для продажи и уверен в ее успехе в других городах. "Если "Пожарка" популярна в Барнауле, она состоится и в других городах России", — рассказал предприниматель altapress.ru.

Интерьер гриль-бара "Пожарка" в Барнауле.
Интерьер гриль-бара "Пожарка" в Барнауле. Фото: prospect22.ru.

Концепции "Пожарки" 13 лет. В Барнауле работают две точки: в ТЦ "Проспект" и на Горе. Они оформлены в стиле пожарной части. Здесь предлагают популярные блюда: пиццу, пасту, гриль, пиво. Средний чек за ланч — 200-250 рублей.

Предприниматель рассказал, что концепция потенциально интересна для российского рынка. Ее уже пытались тиражировать в других городах, например, Екатеринбурге, но он отстоял свое право развивать ее.

Сергей Розбах,
владелец гриль-бара "Пожарка":

— Я зарегистрировал торговый знак и "Пожарки" зайдут в другие города. Уверен, что эти бары будут успешными, потому что они рентабельны в Барнауле, где слабо развита культура отдыха в ресторанах.

В Барнауле "Пожарки" останутся под управлением Розбаха. В ближайшее время он планирует обновить интерьер ресторана в ТОЦ "Проспект".

Также предприниматель открыл ресторан кавказской кухни "Пили-швили". В полную силу заведение заработает примерно через месяц. 

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