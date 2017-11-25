20 шокирующих фотографий из освобожденного концлагеря

Когда весной 1945 года британские войска освободили концлагерь Берген-Бельзен, они не были готовы к тем ужасам, которые они увидят. Эти шокирующие снимки сделал фотограф журнала LIFE Джордж Роджер в апреле того года.
Солдаты СС несут другого солдата, потерявшего сознание от обилия трупов. Фото: kulturologia.ru.
Немецкий мальчик идет по дороге, вдоль которой лежат тела заключенных. Фото: kulturologia.ru.
Солдаты-женщины из СС относят умерших заключенных у общую могилу. Фото: kulturologia.ru.
Тела на земле концлагеря. Фото: kulturologia.ru.
Освобожденные женщины готовятся к обработке ДДТ. Фото: kulturologia.ru.
Мертвые и умирающие заключенные. Фото: kulturologia.ru.
Надзиратель Аннализе Кольманн, была осуждена на два года тюрьмы. Фото: kulturologia.ru.
Бывшие охранники переносят тела заключенных. Фото: kulturologia.ru.
Британский врач обрабатывает женщин-заключенных с помощью ДДТ. Фото: kulturologia.ru.
Британский врач обрабатывает женщин-заключенных с помощью ДДТ. Фото: kulturologia.ru.
Женщины-заключенные. Фото: kulturologia.ru.
Женщины-заключенные сидят на груде мусора в ожидании еды. Фото: kulturologia.ru.
Магдалена Кессаль, 25 лет, прислуга для СС. Фото: kulturologia.ru.
Немецкого охранника заставили относить тела погибших узников в общую могилу. Фото: kulturologia.ru.
Британский врач обрабатывает женщин-заключенных с помощью ДДТ. Фото: kulturologia.ru.
Слабые и умирающие заключенные лежат на насыпи позади бараков. Фото: kulturologia.ru.
Заключенные в очереди за едой. Фото: kulturologia.ru.
Женский состав охраны концлагеря разгружает грузовики с телами. Фото: kulturologia.ru.
Мертвый заключенный. Фото: kulturologia.ru.
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