Шубабатя: известный алтайский легкоатлет Сергей Шубенков впервые показал сына

Поклонники забросали Сергея Шубенкова поздравлениями и вопросами в комментариях. Например, людям интересно, за сколько "маленький атлет" пробегает 110 метров. Малыш, как и полагается сыну спортсмена, уже в экипировке Nike.

aleksakovalevskaja Самая великая победа!!! Здоровья сыну!!!! Крепкого, как у бати!!!! vadim7.07.nsk Здорово!))) Пусть вырастит таким же великим спортсменом, как папа!

Сергей и его супруга Анна впервые стали родителями 24 мая этого года. Сына назвали Ярославом. Вес малыша был 3 килограмма 230 граммов, рост — 52 сантиметра. В столь ответственный момент спортсмена в Барнауле не было. Он вместе с тренером Сергеем Клевцовым находился в Юджине (США), где выступал на третьем этапе "Бриллиантовой лиги".