Шубабатя: известный алтайский легкоатлет Сергей Шубенков впервые показал сына

На днях известный легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал в Instagram первую фотографию со своим месячным сыном. Спортсмен подписал снимок "Мой маленький атлет" и поставил хэштег #шубабатя. Милый пост с новорожденным Ярославом уже оценили более 5 тысяч подписчиков спортсмена.
Поклонники забросали Сергея Шубенкова поздравлениями и вопросами в комментариях. Например, людям интересно, за сколько "маленький атлет" пробегает 110 метров. Малыш, как и полагается сыну спортсмена, уже в экипировке Nike.
aleksakovalevskaja Самая великая победа!!! Здоровья сыну!!!! Крепкого, как у бати!!!!
vadim7.07.nsk Здорово!))) Пусть вырастит таким же великим спортсменом, как папа!
Сергей и его супруга Анна впервые стали родителями 24 мая этого года. Сына назвали Ярославом. Вес малыша был 3 килограмма 230 граммов, рост — 52 сантиметра. В столь ответственный момент спортсмена в Барнауле не было. Он вместе с тренером Сергеем Клевцовым находился в Юджине (США), где выступал на третьем этапе "Бриллиантовой лиги".
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