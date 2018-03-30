Силовики Рубцовска провели проверку с масштабным освобождением заложников

В Рубцовске 30 марта представители силовых ведомств провели проверку в рамках антитеррористической защищенности, рассказали altapress.ru в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Силовики Рубцовска провели масштабную проверку. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
По легенде заложников захватили в городском доме культуры. В масштабной проверке участвовали все силовые органы.
Очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск" опубликовали многочисленные снимки с улиц города. На фотографиях видно, что люди в форме касках и с оружием перекрыли дороги в некоторых местах.
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