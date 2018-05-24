Силуанов пообещал не повышать налоги в ближайшие 6 лет

В ближайшие 6 лет правительство России не собирается менять налоговый режим. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время Петербургского экономического форума, сообщает ТАСС. Но налоговую систему "ждет донастройка", — говорит вице-премьер.
"Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь — это налоги. В течение следующего шестилетнего периода мы не будем их менять", — подчеркнул Силуанов.
Минфин рассчитывает упросить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые пока работают в сером секторе.
"Мы создаем механизм, который мог бы заинтересовать этих предпринимателей, чтобы они открылись, работали в белую. Это большой вклад в ВВП", — добавил первый вице-премьер.
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