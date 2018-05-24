Силуанов пообещал не повышать налоги в ближайшие 6 лет

"Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь — это налоги. В течение следующего шестилетнего периода мы не будем их менять", — подчеркнул Силуанов.

Минфин рассчитывает упросить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые пока работают в сером секторе.

"Мы создаем механизм, который мог бы заинтересовать этих предпринимателей, чтобы они открылись, работали в белую. Это большой вклад в ВВП", — добавил первый вице-премьер.