Сын одиозного алтайского политика Найдена проведет 5 лет в колонии за смертельное ДТП

Напомним, 9 августа 2015 года, около полуночи, на 218 км Чуйского тракта в крупном ДТП погибли два человека, а еще девять получили травмы. Среди пострадавших — двое детей 2004 и 2008 годов рождения. В автомобиле, признанном виновником аварии, сидели барнаульцы Елена Игнатьева и Дмитрий Найден. Оба были пьяны. Следователям пришлось выяснять, кто из них был за рулем.

Согласно официальной информации краевой ГИБДД, опубликованной вскоре после случившегося, автомобиль BMW-530 превысил скорость движения и столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-21043, который от удара съехал в кювет. BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Platz и Nissan Sunny. От столкновения автомобили загорелись. В результате на месте ДТП пострадали 9 человек, среди них дети 7 и 11 лет. Погибли две женщины.

Суд согласился с доводами следствия, что за рулем был Дмитрий Найден. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 3 года. Кроме того, он будет должен выплатить моральный ущерб (двум пострадавшим — по 800 тысяч рублей, еще одному — 400 тысяч рублей плюс материальный ущерб на 42 тысячи). Также суд наложил арест на имущество Дмитрия Найдена до того, пока не будут исполнены решения, связанные с возмещением вреда.

Сам Найден свою вину так не признал. Его адвокат указывал на то, что в процессе были использованы недопустимые доказательства –заключения комплексной медико-автотехнической экспертизы, судебной видеофонографической и компьютерно-технической экспертизы, а также заключение эксперта.