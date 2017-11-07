Синоптики: к концу недели в Алтайском крае установится постоянный снежный покров

По данным синоптиков, 8 и 9 ноября в крае ожидаются осадки: преимущественно дожди и мокрый снег. Также в эти даты ожидаются отрицательные ночные температуры: до -6.

В пятницу, 7 ноября, на большей части территории края ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный. Также ожидается установление постоянного снежного покрова. Дневная температура составит от +3 до -2 с похолоданием в течение дня.

В Барнауле синоптики также прогнозируют снег, мокрый снег, временами сильный, ожидается гололед. Температура днем составит 0-2, с похолоданием в течение дня.

Отметим, что в прошлом году снежный покров установился 19 октября 2016 года.