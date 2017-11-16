Синоптики: на Алтай вернется плюсовая температура

В Алтайском крае ожидается небольшое потепление. Такой прогноз дают специалисты Алтайского ЦГМС. В отдельные дни возможна плюсовая температура.
По данным синоптиков, в четверг, 16 ноября, в регионе сохранится довольно прохладная погода: до - 11 в крае и до -9 в Барнауле. Ночь на пятницу также будет морозной: в крае -8...-13 (в предгорьях до -18), -12-14 в Барнауле.
Однако днем в пятницу ожидается потепление. В Алтайском крае ожидается -4...+1 с южным ветром 3-8 м/с. В Барнауле будет -1...-3 также с южным ветром. Днем в субботу будет еще теплее: до +4 по краю и до +2 по Барнаулу.
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