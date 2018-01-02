Синоптики: в Алтайском крае ожидаются морозы, туман и гололед

В ночь на 2 января в отдельных районах Алтайского края температура опускалась до -32. Днем будет теплее, однако морозная погода сохранится, говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.
По данным синоптиков, в Алтайском крае в утренние часы возможны туман, изморозь, гололедица. Днем температура составит -17…-22, в предгорных районах -11…-16?С. Ветер переменный, 3-8 м/с. Без осадков.
В Барнауле также не будет осадков. Утром — изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Температура днем составит -17…-19.
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