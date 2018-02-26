Скандальный немецкий журналист проведет расследование о спортсменах-астматиках из Норвегии

Зеппельт подверг критике текущую антидопинговую систему, позволяющую лыжникам и биатлонистам из Норвегии пользоваться препаратами от астмы без уведомления надзорных органов, пишет bfm.ru.

Андрей Литвиненко,

спортивный врач:

— Бьорндален — многократный призер, и не одну Олимпиаду он выиграл, у него действительно имеется бронхиальная астма, он предоставляет справки, это позволяет использовать препараты, которые входят как раз таки в перечень допинговых. Бронхиальная астма — заболевание, связанное с тем, что человек задыхается, то есть ему не хватает кислорода. Если вы бежите и задыхаетесь, то такие препараты помогут бежать быстрее, повысят выносливость, то есть объем поступающего кислорода будет гораздо больше и лучше. Само по себе заболевание хроническое, то есть люди ходят в поликлинику, годами наблюдаются, лечатся, принимают препараты, один не помогает, меняют на более сложный препарат, даже до гормональных доходят. И ему просто по состоянию здоровья не до какого-то там спорта, тем более до профессионального. И тут, пожалуйста, мы видим, что у людей, которые приезжают и претендуют на призовые места, у них поголовно у всех справки о бронхиальной астме, они сидят на препаратах, которые входят в допинговый перечень, и почему-то — молчок.

Зимние Олимпийские игры выиграла сборная Норвегии — у нее 14 золотых медалей. И именно лыжники принесли своей сборной почти половину из них. При этом один из лидеров норвежской сборной лыжник Мартин Сундбю регулярно в разы превышает разрешенную дозу лекарств от астмы.

Однако такого же резонанса, как в случае с российским допингом, от нового расследования Зеппельта ждать не стоит.

Владимир Мозговой,

спортивный обозреватель "Новой газеты":

— Все достаточно просто: до этого попытки, не только касающиеся расследования, скажем, кенийских легкоатлетов, нарушения спортсменами Великобритании антидопинговых правил не имели абсолютно никакого резонанса в мире — прошелестело и прошелестело. А в тренде последние два с половиной года только истории с российским допингом, потому что он в тренде политическом. С норвежцами так не получится, потому что на каждое дело будет справка, официально заверенная и подписанная всеми инстанциями, которые только могут подписать. Во-вторых, просто громкого резонанса не ожидается, потому что ну что Норвегия и что Россия? Ну да, прочитали, да, нехорошо. Пользуются этим некорректно многие норвежские лыжники и биатлонисты. Правила терапевтического исключения применяют не только норвежцы, просто в меньшей степени, и мы тоже, Россия, мы только не умеем этим правильно пользоваться. Мы очень будем хвалить за это расследование, много об этом писать, но мир о том, что у нас такая буря разыгралась по этому поводу, знать не будет. Его это, вернее, не будет интересовать.

Справка

Хайо Зеппельт — автор материалов о применении допинга в Кении, Англии, Китае, Испании. Однако именно расследования о допинге в России принесли ему мировую славу.



В декабре 2014-го на немецком телеканале ARD вышел первый документальный фильм Зеппельта "Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей", вызвавший серьезный международный резонанс. Всего же Зеппельт выпустил четыре фильма о российском допинге.

В 2016 году Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) объявило о начале расследования по подозрению в употреблении допинга британскими легкоатлетами.

Расследование было инициировано после выхода в эфир нового фильма немецкого телеканала ARD о применении допинга легкоатлетами, снятым немецким телеканалом ARD совместно с британским изданием The Sunday Times. В фильме рассказывается о применении допинга в тренировочном центре Кении в Итене, который посещали британские легкоатлеты. Он содержит съемку скрытой камерой, на которой, в частности, медики рассказывают о поставках допинга спортсменам. Один из них рассказывает что предоставлял запрещенные вещества 50 спортсменам, включая трех британцев.

Более 35 кенийских бегунов не прошли допинг-тесты, включая победительницу Бостонского и Чикагского марафонов Риту Джепту.