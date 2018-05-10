Сколько стоит собрать барнаульского школьника на выпускной

— Подготовка к выпускному началась еще в 10 классе. Решили, что все пять выпускных классов будут праздновать вместе.

Церемония пройдет в два этапа. Торжественное вручение аттестатов — в "Пушкинском", а банкет — в ресторане "Барнаул".

Сдаем по 20 тыс. рублей на ребенка. Сюда входит аренда залов, банкет на одного ученика и родителя, подарки учителям, фото и видеосъемка детей в течение года, на последний звонок и выпускной. За второго родителя, который пойдет на банкет, нужно добавить еще 2 тысячи рублей. Сюда же можно приплюсовать еще около 10 тысяч на платье, туфли, сумочку, прическу, макияж и маникюр.