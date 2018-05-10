Сколько стоит собрать барнаульского школьника на выпускной

Чуть больше месяца остается до школьных выпускных. Altapress.ru спросил родителей, когда и как они начали готовиться и посчитал, во сколько обойдется праздник родителям барнаульских одиннадцатиклассников.
Готовиться к выпускному балу школьники и их родители начинают примерно за год до мероприятия. По словам некоторых родителей, праздничные наряды выгоднее купить осенью, когда спрос на них падает. В это же время договариваются с фотографами, операторами и подбирают банкетный зал — чтобы успеть все сделать по приемлемой цене.
Наталья,
мама выпускницы 42 школы:
— Подготовка к выпускному началась еще в 10 классе. Решили, что все пять выпускных классов будут праздновать вместе.
Церемония пройдет в два этапа. Торжественное вручение аттестатов — в "Пушкинском", а банкет — в ресторане "Барнаул".
Сдаем по 20 тыс. рублей на ребенка. Сюда входит аренда залов, банкет на одного ученика и родителя, подарки учителям, фото и видеосъемка детей в течение года, на последний звонок и выпускной. За второго родителя, который пойдет на банкет, нужно добавить еще 2 тысячи рублей. Сюда же можно приплюсовать еще около 10 тысяч на платье, туфли, сумочку, прическу, макияж и маникюр.
Светлана,
мама ученика 127 школы:
— Готовиться к выпускному начали в сентябре, понемногу сдавали деньги — по 12 тысяч рублей с ученика. У нас в параллели два выпускных класса. Решили их объединить и провести церемонию вручения аттестатов в школе. После пойдем на банкет в кафе.
Заказали видеосъемку и фотоальбомы, которые вручим детям на выпускном. В эту же сумму входят цветы и подарки учителям, ленты выпускников.
Мы еще не покупали сыну костюм и туфли, но надеемся уложиться в 5 тыс. рублей.
Елена,
мама выпускника 125 школы:
— В нашей школе три одиннадцатых класса, но выпускаться они будут не вместе. Аттестаты вручат в школе, банкет пройдет в ресторане неподалеку. Все организационные вопросы решили еще осенью, нашли оператора, фотографа, ведущего подешевле.
На все про все сбрасывались примерно по 15 тысяч. В ресторане банкет обойдется в 2 тысячи с ребенка и 2,3 тысячи — с родителя. Там устраивают праздничную программу, но нам о ней не рассказывают, будет сюрприз.
Одежду сыну покупали осенью, пока были скидки. На костюм, рубашку и брюки ушло около 10 тысяч.
Один из барнаульских ведущих рассказал, что услуги по ведению выпускных стоят 40-80 тысяч рублей в зависимости от количества человек на банкете и используемой музыкальной аппаратуры. Чем больше людей — тем выше цена.
Во сколько обойдется образ на выпускной?
Для девушек
- Волосы. Все зависит от сложности и длины. Локоны — от 800 рублей, прическа от 1,5-2 тыс.
- Маникюр от 600-1800 рублей в зависимости от уровня салона и дизайна.
- Педикюр 700-1800 с покрытием гель-лаком.
- Макияж 800-1500 рублей.
- Платья и туфли — от 1 тысячи рублей.
- Сумочка — от 500 рублей.
Некоторые салоны предлагают скидки для выпускниц. Например, если делать прическу и макияж у одного мастера, можно договориться подешевле.
Подобные акции проходят и в магазинах одежды, которые предлагают скидки на мужские костюмы или вечерние наряды к выпускному.
Для парней
- Стрижка или укладка — 350-1200 рублей.
- Брючный костюм — от 3 000 рублей.
- Рубашка от 500 руб.
- Туфли — от 1000 рублей.
В среднем на образ выпускника придется потратить от 5 тыс. рублей и до бесконечности. Все зависит от семейного бюджета и фантазии.
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