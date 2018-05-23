Сколько заработали заместители мэра Барнаула Дугина

Вячеслав Франк, первый заместитель, руководитель аппарата

Доход — 1,5 млн рублей (в 3 раза меньше, чем годом ранее).

Недвижимость — в пользовании жилой дом и земельный участок.

Транспорт — Hyundai IX 35.

Анатолий Воронков, первый заместитель

Доход — 1,465 млн рублей (приблизительно как год назад).

Недвижимость — квартира (1/3 доли).

Транспорт — Toyota Highlander Limited.

Александр Алексеенко, заместитель

Доход — 1,3 млн рублей (приблизительно как год назад).

Недвижимость — квартира в пользовании.

Транспорт — Subaru Forester.

Александр Артемов, заместитель

Доход — 2 млн рублей (на 500 тыс. больше).

Недвижимость — 3 квартиры (в одной 1/3 доля, в другой 1/4 доля), земельный участок, погребная ячейка (1/2 доли) и гараж.

Транспорт — Toyota Land Cruiser, 2 мотолодки.

Сергей Дёмин, заместитель

Доход — 1,945 млн рублей (данных за прошлый год нет, так как работает в администрации с января 2017 года).

Недвижимость — машиноместо, в пользовании — дом и земельный участок.

Транспорт — Toyota Land Cruiser Prado и прицеп.

Вячеслав Химочка, заместитель

Доход — 4,7 млн рублей (в 3 раза больше - за счет продажи недвижимости, как пояснили в мэрии).

Недвижимость — 2 земельных участка и жилой дом в пользовании.

Транспорт — Nissan X-Trail.