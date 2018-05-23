Сколько заработали заместители мэра Барнаула Дугина

Доходы вице-мэров Барнаула за 2017 год у одних в разы возросли, у других — в разы сократились, а у третьих сохранились на прежнем уровне. Сведения опубликованы на официальном сайте администрации города.
Вячеслав Франк, первый заместитель, руководитель аппарата
Доход — 1,5 млн рублей (в 3 раза меньше, чем годом ранее).
Недвижимость — в пользовании жилой дом и земельный участок.
Транспорт — Hyundai IX 35.
Анатолий Воронков, первый заместитель
Доход — 1,465 млн рублей (приблизительно как год назад).
Недвижимость — квартира (1/3 доли).
Транспорт — Toyota Highlander Limited.
Александр Алексеенко, заместитель
Доход — 1,3 млн рублей (приблизительно как год назад).
Недвижимость — квартира в пользовании.
Транспорт — Subaru Forester.
Александр Артемов, заместитель
Доход — 2 млн рублей (на 500 тыс. больше).
Недвижимость — 3 квартиры (в одной 1/3 доля, в другой 1/4 доля), земельный участок, погребная ячейка (1/2 доли) и гараж.
Транспорт — Toyota Land Cruiser, 2 мотолодки.
Сергей Дёмин, заместитель
Доход — 1,945 млн рублей (данных за прошлый год нет, так как работает в администрации с января 2017 года).
Недвижимость — машиноместо, в пользовании — дом и земельный участок.
Транспорт — Toyota Land Cruiser Prado и прицеп.
Вячеслав Химочка, заместитель
Доход — 4,7 млн рублей (в 3 раза больше - за счет продажи недвижимости, как пояснили в мэрии).
Недвижимость — 2 земельных участка и жилой дом в пользовании.
Транспорт — Nissan X-Trail.
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