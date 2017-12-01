Скончалась легендарная российская летчица "Мадам МиГ"

Марина Попович установила в небе 102 мировых авиарекорда, 10 из них были поставлены на тяжелом транспортном самолете Ан-22 "Антей". Ни одна женщина в мире не летала на самолёте такого класса, тем более в качестве командира экипажа. Кроме того, Марина Попович преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21, за что её прозвали "Мадам МиГ". Всего же она освоила более 40 типов самолётов и налетала около 6000 часов, пишет aex.ru.

В авиационное училище Марина Лаврентьевна поступила в 1947 году. "Мои ноги не доставали до педалей. Тогда я поставила себе цель — вытянуть ноги. Я нашла альпинистские цапли и просила, чтобы меня подвешивали вниз головой. В результате, то ли я подросла (мне было 16 лет), то ли помогли мои занятия, но мой рост увеличился до 1,61 метра и путь в аэроклуб стал открыт. Сначала я прыгала с парашютом, а потом стала летать", — вспоминала она в одном из интервью, пишет znak.com.

Факт

Марина Попович — заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук, профессор, член Союза писателей РФ. Она награждена многочисленными орденами и медалями.