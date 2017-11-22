Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон подтвердил РБК эту информацию. Позднее о смерти Дмитрия написала его семья на официальной странице певца в Facebook.

16 октября певцу исполнилось 55 лет. Больше двух лет он боролся с онкологией.

24 июня 2015 года впервые появилось сообщение о том, что гастроли певца отменяются из-за тяжелой болезни — опухоли мозга.

Справка

Дмитрий Хворостовский, родившийся в Красноярске 16 октября 1962 года, был одним из самых известных оперных певцов в России и мире. Он, в частности, выступал в нью-йоркской Метрополитен Опера, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла-Скала, Венской и Берлинских государственных операх, Мариинском театре Санкт-Петербурга и других престижных оперных сценах. Хворостовский записал более 40 дисков.