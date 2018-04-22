Скончалась старейшая жительница планеты

Сегодня, 10:55.
Жизнь

Японка Наби Тадзима, которая считалась старейшей женщиной на планете, умерла в больнице японского города Кикаи. Женщине было 117 лет.

Наби Тадзима.
Наби Тадзима. Фото: facebook.com.

Тадзима родилась 4 августа 1900 года. У нее 140 потомков, включая 35 прапраправнуков, сообщает РБК.

Японка стала считаться старейшей жительницей Земли около полугода назад, когда умерла Вайолет Браун с Ямайки, которой также было 117 лет.

Теперь старейшей жительницей планеты является другая японка Чийо Йосида, которой через 10 дней исполнится 117 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Новости партнеров