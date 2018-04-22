Скончалась старейшая жительница планеты

Японка Наби Тадзима, которая считалась старейшей женщиной на планете, умерла в больнице японского города Кикаи. Женщине было 117 лет.
Тадзима родилась 4 августа 1900 года. У нее 140 потомков, включая 35 прапраправнуков, сообщает РБК.
Японка стала считаться старейшей жительницей Земли около полугода назад, когда умерла Вайолет Браун с Ямайки, которой также было 117 лет.
Теперь старейшей жительницей планеты является другая японка Чийо Йосида, которой через 10 дней исполнится 117 лет.
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