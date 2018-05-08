"Ждала Николая II, но он не вышел". Скучающая на инаугурации Путина Поклонская стала мемом

Сегодня, 09:10.
Жизнь

В соцсетях завирусился снимок с Натальей Поклонской, которая с грустным видом, при полном параде, облокотилась мраморную стену за позолоченной дверью в кремлевском зале. Кадр был сделан перед началом инаугурации президента России Владимира Путина.

Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach.
Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach.
Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach.
Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach.
Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach.
Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach.

В соцсетях живо отреагировали на сочный снимок и тут же превратили его в мем.  "Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел"", — отметил в своем твитте Алексей Навальный.

#поклонская 😂🤣😂

Публикация от Sergei Kostiaev (@skostiaev)

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на второй шестилетний срок.

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