"Ждала Николая II, но он не вышел". Скучающая на инаугурации Путина Поклонская стала мемом

Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach. Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach. Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach. Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach. Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach. Поклонская стала мемом. Фото: vk.com/oldlentach.

В соцсетях живо отреагировали на сочный снимок и тут же превратили его в мем. "Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел"", — отметил в своем твитте Алексей Навальный.

Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM — Alexey Navalny (@navalny) 7 мая 2018 г.

Две главные новости дня в одном кадре: тачка и тёлка #поклонская pic.twitter.com/p2ZpCkR6cw — PabloFromMexico (@PabloMexikansky) 7 мая 2018 г.

#поклонская 😂🤣😂 Публикация от Sergei Kostiaev (@skostiaev) 7 Май 2018 в 7:06 PDT

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на второй шестилетний срок.