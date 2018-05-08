"Ждала Николая II, но он не вышел". Скучающая на инаугурации Путина Поклонская стала мемом

В соцсетях завирусился снимок с Натальей Поклонской, которая с грустным видом, при полном параде, облокотилась мраморную стену за позолоченной дверью в кремлевском зале. Кадр был сделан перед началом инаугурации президента России Владимира Путина.
В соцсетях живо отреагировали на сочный снимок и тут же превратили его в мем. "Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел"", — отметил в своем твитте Алексей Навальный.
Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) 7 мая 2018 г.
#поклонская pic.twitter.com/oabZ76RKmd— German Gotlib (@GermanGotlib) 7 мая 2018 г.
Две главные новости дня в одном кадре: тачка и тёлка #поклонская pic.twitter.com/p2ZpCkR6cw— PabloFromMexico (@PabloMexikansky) 7 мая 2018 г.
7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на второй шестилетний срок.
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