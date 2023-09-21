Слабительное, трава для присыпки и пернатые фифи. Чем примечательны два заказника Алтайского края, которые появились с разницей в 20 лет

21 сентября на территории Алтайского края организовали два заказника: “Панкрушихинский” — в 1973 году и “Соколовский” — в 1993-м. Altapress.ru рассказывает, какие из здешних растений используют в косметике, почему в заказниках стерегут ленточный бор и можно ли в них побывать.