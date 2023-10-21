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"Сладкий яд", сибирские гиганты и восхищенный Брежнев. Чем прославилась алтайский селекционер Ида Калинина

Altapress.ru рассказывает, как селекционер Ида Калинина вывела гигантские яблоки в Сибири, впечатлила Брежнева и попала в список список выдающихся ученых XX столетия.

Ида Калинина.
Ида Калинина.
Архив НИИСС им. Лисавенко
  • Селекционер Ида Калинина родилась 21 октября 1926 года в Ойрот-Туре (Горно-Алтайск). По местной традиции отец назвал ее Катунь. Но когда родители расстались, мать дала девочке имя Ида.
  • Калинина добивалась всего собственным умом и кропотливым трудом. А получая новые должности — не зазнавалась.
Ида Калинина.
Ида Калинина.
из архива НИИСС им. Лисавенко
  • После окончания техникума 20-летняя Ида по приглашению Лисавенко работала на станции техником. Селекционер предложил ей отучиться в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Окончив ее, Калинина занялась селекцией яблонь.
  • Проработав несколько лет, Калинина стала заведующей отделом селекции, а после смерти Лисавенко в 1967 году — директором станции. Она возглавила всю селекционную работу, повторяя, что селекция — это «сладкий яд».
  • Под руководством Калининой в Сибири начали выращивать крупные сорта яблонь, плоды которых достигали 90 граммов, хранились почти до февраля и не уступали европейским сортам.
  • Станцию садоводства имени Лисавенко в 1972 году посетил Леонид Брежнев. Генсек был глубоко впечатлен, и уже в следующем году станция получила статус научно-исследовательского института.
  • Калинина руководила институтом до 1990 года. А после, оставив должность, работала главным научным сотрудником лаборатории селекции и генетики плодовых культур.
Ида Калинина.
Ида Калинина.
altairegion22.ru
  • Имя Иды Калининой внесено в Международный биографический справочник выдающихся ученых XX столетия.
  • В 1986 году в составе делегации СССР Калинина участвовала в работе 41 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Более 30 лет возглавляла Краевой комитет защиты мира и была членом Женской общественной палаты при главе администрации Алтайского края.
  • Именно Калинина ввела в культуру облепиху, которую сейчас так ценят в Китае — там под нее отведено около 1 млн. гектаров.
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