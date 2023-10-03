"Иди напролом". Как селекционер-самоучка Михаил Лисавенко прославлял Алтайский край и жил без зарплаты

3 октября 1897 года в Томской губернии родился Михаил Лисавенко. Altapress.ru рассказывает, как селекционер-самоучка выводил новые сорта яблок, ягод и цветковых растений для сурового климата Сибири, завез свои наработки в Европу и открыл в Барнауле школу селекционеров-практиков.