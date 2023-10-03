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"Иди напролом". Как селекционер-самоучка Михаил Лисавенко прославлял Алтайский край и жил без зарплаты

3 октября 1897 года в Томской губернии родился Михаил Лисавенко. Altapress.ru рассказывает, как селекционер-самоучка выводил новые сорта яблок, ягод и цветковых растений для сурового климата Сибири, завез свои наработки в Европу и открыл в Барнауле школу селекционеров-практиков.

Михаил Лисавенко.
Михаил Лисавенко.
vk.com/akunb
  • Еще при жизни Михаила Лисавенко называли "сибирским Мичуриным и родоначальником Алтайского садоводства". Он был известен как в стране, так и за ее пределами.
  • Лисавенко поступил на юридический и филологический факультеты Томского университета. Но рождение сына вынудило его оставить учебу и жить в родительском доме в Ачинске. Именно там будущий селекционер проводил первые работы по скрещиванию растений.
М. А. Лисавенко (слева) и Ф. М. Гринько.
М. А. Лисавенко (слева) и Ф. М. Гринько.
vk.com/kraevedaltay/Фото: М. П. Фатериной.
  • Первые яблочки на диких сибирских яблонях, вишня и земляника самоучки-селекционера быстро привлекли внимание прессы и жителей деревень: Михаил Лисавенко проводил экскурсии по своему саду и выступал в печати.
  • В 1932 году Лисавенко представил доклад о перспективах сибирского садоводства на Всесоюзном совещании колхозников-опытников в Москве, который вызвал горячий отклик делегатов и редакции-организатора “Крестьянская газета”. Тогда ему и предложили работать на Алтае.
Экспозиция НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко на выставке цветов, посвященной 250-летию г. Барнаула. ВДНХ.
Экспозиция НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко на выставке цветов, посвященной 250-летию г. Барнаула. ВДНХ.
vk.com/kraevedaltay/Фото: Л. С. Хижняк.
  • В 1933 году Лисавенко предстал перед Мичуриным с брошюрой “Плоды и ягоды — на север”. Именитый биолог с трепетом относился к первым шагам алтайского садовода, написал статью к его книге. Из семян, привезенных Михаилом Афанасьевичем, Мичурин больше всего заинтересовался алтайским луком. Прощаясь, он напутствовал: "Иди напролом! Умей стоять за свое дело!".
  • Лисавенко хотел сделать в Ойротии опорный садоводческий пункт. Эту идею не встретили радушно и, вернувшись в Ойрот-Туру, он узнал, что с января 1934 года его лишили продовольственных карточек и зарплаты. После гневного письма председателю облисполкома Михаила Лисавенко назначили заведующим опорным пунктом, но выдачу денег задерживали, а весенний посев около 150 видов и сортов растений — он проводил один.
  • В 1949 году станция перебазировалась в Барнаул, став Алтайской опытной станцией садоводства, по сути — всесибирским научно-исследовательским центром. Здесь Лисавенко не только селекционировал новые сорта разнообразных культур, но и сформировал научную школу селекционеров-практиков.
  • В 1961 году Алтайская опытная станция садоводства участвовала в международной выставке садоводства в Эрфурте, где ее наградили дипломом Почета, двумя золотыми медалями за плоды семечковых и облепиху, серебряной медалью за виноград.
Михаил Лисавенко.
Михаил Лисавенко.
Анна Зайкова; фото из архива НИИ Лисавенко.
  • Сегодня в Китае под облепиху отведено около 1 млн. гектаров, тогда как на Алтае — 400 тыс. гектаров. Китайцев серьезно интересует внедрение наиболее лекарственных и крупноплодных ее сортов, выведенных селекционерами института им. Лисавенко.
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