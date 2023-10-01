1 октября
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Жизнь

Полюбился в Лондоне, заменил Швейцарию. Как студент-практикант придумал на Алтае "тот самый" сыр

Алтайские сыроделы с 19 века пытались вырастить «швейцарские» сыры. Но те технологии в условиях наших предгорий не работали. Эту проблему решил в 1930-е студент-практикант Дмитрий Граников.

На Куяганском маслосырзаводе.
На Куяганском маслосырзаводе.
  • В 1927 году студент Дмитрий Гранников приехал в Алтайский край стажером от Маслоцентра и попал на практику к опытному русскому мастеру сыроварения Александру Наумову.
  • Исторически сложилось так, что с 1814 года на заводах России в качестве главных сыроваров работали в основном швейцарцы. Раскрывать свои тайны они не спешили. Наумов же на науку был щедр.
  • Граникову хотелось создать сыр, который был бы ничуть не хуже швейцарского. В начале 30-х он начал опыты. Дело было на Куяганском заводе — старейшем предприятии по выпуску сыра на Алтае.
  • В распоряжении Граникова были иностранные журналы, книги, пробы, ошибки и фантазия.
Дмитрий Граников
Дмитрий Граников
ССО.
  • Так в 1931 году появился сыр «Советский». В отличие от Швейцарского, его готовили из пастеризованного молока, а созревал он не более 3-4 месяцев.
  • Пробные партии отправили в Лондон. Продукт получил 95 баллов из 100. О сыре заговорили. Но «старая школа» была против — ведь по сути, Граников превратил сыр из деликатеса в продукт широкого потребления.
  • Позже Граников провел исследования условий получения молока и его состава на Алтае (особенно в Горном Алтае, тогда — Ойротии). И сделал вывод: сыры «швейцарского» типа могут созревать в районах, где есть нужный корм для коров — травы горных естественных лугов и пастбищ с богатым ботаническим составом.
  • В 1936-м Граников назначается начальником отдела сыроделия Союзглавмаслопрома, в 1943-м получает Сталинскую премию, работает на Быстрянском заводе, под Бийском. И 100 тысяч рублей отдает в фонд на эскадрилью самолетов (тот самый, в который внес и маг-спиритист Мессинг).
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