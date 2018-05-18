Слишком реалистично: в Швейцарии полицейские скрутили мужчину в костюме супергероя

Сегодня, 09:10.
Жизнь

В Швейцарии полицейские наставили карабины и заставили лечь на землю мужчину, одетого в костюм Дэдпула. Стражам правопорядка показалось, что он вооружен, сообщает L!FE со ссылкой на издание 20 Minuten.

Кадр из фильма "Дэдпул 2".
Кадр из фильма "Дэдпул 2". Фото: kinopoisk.ru.

Инцидент произошёл вечером 15 мая. Мужчина оказался косплеером, он шел на предпремьерный показ второй части фильма о Дэдпуле.

Полицейские объяснили, что им сообщили о подозреваемом с двумя пистолетами.

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