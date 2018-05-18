Слишком реалистично: в Швейцарии полицейские скрутили мужчину в костюме супергероя

В Швейцарии полицейские наставили карабины и заставили лечь на землю мужчину, одетого в костюм Дэдпула. Стражам правопорядка показалось, что он вооружен, сообщает L!FE со ссылкой на издание 20 Minuten.

Инцидент произошёл вечером 15 мая. Мужчина оказался косплеером, он шел на предпремьерный показ второй части фильма о Дэдпуле. Полицейские объяснили, что им сообщили о подозреваемом с двумя пистолетами.